Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 21 novembre et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Pluies et averses parfois orageuses et localement importantes sur les côtes au Nord d'Essaouira, le Tangérois, les plaines de Chiadma, Abda, Chaouia, Gharb, Loukkos, Oulmès, Saiss et le Rif occidental.

- Passage nuageux avec ondées éparses sur la Méditerranée et le Souss.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasse-sable possible sur le sud de l'Oriental.

- Vent modéré de Sud-Ouest sur l'Oriental et variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -04 à 03°C sur les reliefs, 02 à 06 °C sur le sud de l'Oriental, le Saiss, le Sud-Est et les plateaux, 06 à 12 °C sur les plaines atlantiques nord et Centre et le Nord des provinces Sud et de 12/16 °C sur les provinces Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 08 à 14°C sur les reliefs, 14 à 22°C sur le Nord, le Centre, l'Est et le Sud-Est, 23 à 30 °C sur les provinces Sud.

- Mer peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, forte à très forte ailleurs, devenant agitée à forte l'après-midi.