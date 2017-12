© Copyright : Dr

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du mercredi 27 décembre 2017.

Il fait froid sur les reliefs mais on note une hausse des températures minimales sur l'Oriental et le nord du pays. Attention aux gelées et au verglas sur les reliefs et les hauts plateaux. Quelques flocons de neige sont attendus sur les reliefs du Moyen Atlas à des hauteurs dépassant les 2.100 mètres.

Des pluies ou des averses modérées arroseront le Rif, le Saiss et l'intérieur du Loukkos.

On attend des pluies généralement faibles sur le Tangérois, les plaines atlantiques au nord d'El Jadida, le Gharb, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l'Oriental.

Le ciel restera peu à passagèrement nuageux sur le reste du Nord et clair à peu nuageux ailleurs.

Le vent sera modéré à assez soutenu de secteur ouest sur le Tangérois, l'Oriental et la rive méditerranéenne, de sud-ouest sur le littoral atlantique nord et d'est sur les provinces du Sud et faible à modéré de sud-ouest en général ailleurs.

On prévoit des phénomènes de chasse sable par endroits sur le sud du pays et sur l'Oriental.

Les températures minimales varieront entre -5 et 00°C sur les reliefs, 00 et 05°C sur les hauts plateaux orientaux, le Sud-est et les plateaux de phosphate, 05 et 10°C sur le nord de l'Oriental, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, l'intérieur de Doukkala et d'Abda, le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 10 et 15°C sur le littoral méditerranéen, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, les côtes atlantiques et l'extrême sud du pays.

Les températures maximales oscilleront entre 04 et 10°C sur les reliefs, 10 et 15°C sur l'Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphate, de 15 et 20°C sur le sud-est, la rive méditerranéenne, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, les plaines de l'ouest de l'Atlas, le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 20 et 25°C sur l'extrême sud du pays.

La mer sera agitée à fort agitée sur la Méditerranée et entre Tanger et Essaouira, agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée entre Essaouira et Tantan et au sud du pays.