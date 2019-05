© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 1er mai, établies par la direction de la météorologie nationale (DMN).

- Temps relativement chaud sur l'intérieur du Souss, les plaines intérieures Nord et Centre, le sud-est et le sud du pays.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard sur les côtes et plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Nuages instables avec pluies ou averses orageuses sur les reliefs de l'Atlas, leurs régions voisines, le sud-est, l'Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d'Oulmès et les plaines à l'ouest de l'Atlas en débordant la nuit suivante sur le Rif, la Méditerranée et les plaines Nord.

- Nuages bas denses avec faibles pluies éparses sur les côtes Centre.

- Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur le sud de l'Oriental, le sud-est et le nord des provinces Sud.

- Vent assez fort d'est sur le Tangérois et de secteur Nord sur les provinces Sud, modéré à assez fort de secteur Sud sur le sud de l'Oriental et le sud-est et modéré de secteur Nord à Ouest à parfois variable ailleurs.

- Température minimale variant entre 06 et 13 degrés Celsius sur les reliefs, entre 20 et 27 degrés sur l'est et le sud des provinces Sud, le sud-est et l'intérieur du Souss et entre 13 et 20 degrés en général ailleurs.

- Température du jour variant entre 18 et 25 degrés Celsius sur les reliefs, la Méditerranée et les côtes Sud, entre 22 et 29 degrés sur l'Oriental, les plateaux de phosphates, les plaines atlantiques Nord et Centre, le Souss, les versants sud-est et le nord-ouest des provinces Sud et entre 29 et 37 degrés sur le Saiss, Loukkos, le Gharb, Oulmès, les plaines de Tadla et Rehamna, le sud-est et l'est et le sud des provinces Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.