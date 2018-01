© Copyright : Dr

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 8 janvier 2018 établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps demeurant nuageux le lundi avec pluies ou averses localement importantes et parfois orageuses sur le Gharb, la Chaouia, le Rif occidental, le Saïss, les plateaux de phosphate et Oulmès, le Tangérois et la Méditerranée avec risque de grêle par endroits.

- Temps passagèrement nuageux avec pluies faibles en général sur les reliefs de l'Atlas et leurs plaines ouest voisines, Doukkala, Abda, Chiadma, le Souss, l'Oriental et le nord des provinces du sud.

- Temps encore froid avec chute de neige sur les reliefs de l'Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux.

- Vent modéré d'ouest à sud-ouest sur le nord et de nord-ouest sur le sud avec des rafales de vent assez soutenu par moments.

- Températures minimales variant de - 5 à O0 °C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 1 à 7 °C sur le nord de l'Oriental, le sud-est, le Saïss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Souss, les plaines de Tadla, Rehamna, Tensift et l'intérieur du Loukkos, du Gharb, de la Chaouia, de Doukkala, d'Abda et du Chiadma, de 7 à 12 °C sur les côtes nord, les plaines atlantiques et l'est des provinces du sud et de 12 à 16 °C sur l'ouest des provinces du sud.

-Températures maximales oscillant entre - 2 et 03 °C sur les reliefs, 4 et 9 °C sur l'Oriental, le Saïss et les plateaux de phosphate et d'Oulmès, 8 et 13 °C sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, le Tangérois, la rive méditerranéenne et les versants sud-est, 11 et 17 °C sur les côtes nord et centre, le Souss et le nord des provinces du sud, 18 et 24 °C ailleurs.

-Mer peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, forte à très forte entre El Jorf et Tarfaya et forte à agitée ailleurs.