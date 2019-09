© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 24 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale.

-Temps assez chaud sur le sud-est et l'intérieur de Souss et des provinces du sud.

-Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les cotes nord et centre et le nord des provinces sud.

-Temps généralement stable avec ciel peu nuageux sur tout le Royaume.

-Chasses sable locale sur l'intérieur des provinces sahariennes.

-Vent modéré de nord sur les provinces sud et faible de secteur sud sur le sud-est de secteur nord ailleurs.

-Température minimale de l'ordre de 10/16°C sur les reliefs, de 22/27°C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C ailleurs.

-Température maximale de l'ordre de 23/30°C sur les reliefs et près des cotes, de 36/42°C sur le sud-est et l'intérieur de Souss et des provinces sahariennes et de 30/36°C ailleurs.

-Mer belle à peu agitée sur le Détroit et sur la Méditerranée, peu agitée à agitée entre Tanger et Moulay Bouselham et agitée ailleurs.