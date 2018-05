© Copyright : Dr

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du vendredi 25 mai 2018 et la nuit suivante.

- Nuages assez denses sur le Tangérois, le Rif et la Méditerranée avec quelques gouttes éparses.

- Influence maritime avec des nuages bas denses sur le littoral atlantique nord et centre pouvant occasionner de la bruine locale.

- Formation de cumulus sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas.

- Quelques nuages bas sur les côtes et les plaines atlantiques avec formations brumeuses par endroits la nuit suivante.

- Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur les versants sud-est et le sud de l'Oriental.

- Vent faible à modéré de secteur sud sur le Sud-est et de secteur nord à ouest prédominant ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 05 à 10°C sur les reliefs de l'Atlas, de 10 à 15°C sur le Rif, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, l'Oriental, les régions centre et les versants sud-est et de 14 à 20 °C ailleurs sur les régions nord, les plaines, le Sud-est et les provinces sud.

- Température du jour en légère hausse.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et les côtes atlantiques et peu agitée sur le Détroit.