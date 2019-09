© Copyright : Le360 : Adil Gadrouz

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 7 septembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN).

- Nuages bas avec brume ou brouillard la matinée et la nuit sur les cotes et les plaines atlantiques et la Méditerranée.

- Foyers instables avec averses orageuses localement fortes sur les reliefs de l'Atlas, leurs plaines Ouest, les plateaux de phosphates et d'Oulmes, le sud-est, l'oriental, le Saiss, le Rif et la Méditerranée.

- Faibles pluies éparses par moments sur plaines atlantiques et les cotes centre.

- Ciel peu nuageux à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent modéré à assez fort de secteur Nord sur les provinces Sud et d'Est sur le Tangérois, modéré de secteur Est sur le Sud-Est et l'Oriental et de secteur Ouest à Nord ailleurs.

- Températures du jour en baisse

- Mer agitée entre El Jorf et Tarfaya et peu agitée à agitée sur le Detroit, la Méditerranée et sur les côtes atlantiques.