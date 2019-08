© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 03 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps chaud sur le Sud-Est et l'Oriental et relativement chaud sur les plaines intérieures.

- Formations brumeuses locales par endroits près des côtes.

- Nuages bas denses et bruine locale sur les côtes entre Agadir et Tarfaya la nuit et la matinée.

- Nuages légèrement instables l'après-midi avec ondées orageuses par endroits sur l'Oriental et les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et le Rif et l'Est de la méditerranée.

- Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasse-sables possibles par endroits sur l'intérieur des provinces Sud et le Sud-Est. Rappel. Voici vos prochains jours fériés

- Vent modéré à parfois assez-fort de secteur Nord sur les provinces Sud, modéré de Sud-Ouest sur le Sud-Est et faible à modéré de Nord à Ouest ailleurs

- Température minimale de l'ordre de 17/22°C sur le Nord, le Centre et les provinces Sud et de 22/28°C sur le Sud-Est, l'Oriental et l'extrême Sud.

- Température maximale de l'ordre de 24/30°C près des côtes et sur les reliefs, 30/34°C sur les plaines atlantiques, le Souss et le Nord des provinces Sud, 34/38°C sur le Rif, le Nord de l'Oriental, le Saiss, les plaines intérieures, les plateaux de phosphates et d'Oulmès et l'intérieur des provinces Sud et de 38/45°C sur le Sud-Est et le Sud de l'Oriental.

- Mer belle sur la méditerranée, belle à peu agitée sur le détroit, peu agitée entre Tanger et Mehdia, peu agitée à agitée entre Mehdia et Boujdour et agitée ailleurs.