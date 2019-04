© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 10 avril 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN).

- Formations de nuages cumuliformes et légèrement instables sur les reliefs du Haut et de l'Atlanti-Atlas, ainsi que les versants Sud-est avec ondées éparses et parfois orageuses.

- Temps stable avec ciel assez dégagé le jour sur l'ensemble du pays.

- Nuages bas avec formation brumeuses possibles sur les côtes Centre et sur les plaines Nord.

- Chasse-sable par endroits sur le Nord des provinces Sud.

- Vent assez fort à localement fort de secteur Nord sur les côtes et les plaines Centre ainsi que sur les provinces Sud, de Secteur Ouest sur la Méditerranée, et faible à modéré de Nord à Ouest ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de -02/03 °C sur les reliefs, 03/09 °C sur l'Oriental, les plateaux des phosphates et d'Oulmès et sur le Saiss, 09/14 °C sur la Méditerranée, les plaintes Nord et Centre, le Souss, les versants Sud-est et et près des côtes Nord et de 14/19° C sur les provinces Sud, l'extrême Sud-est et près des côtes Centre et Sud.

- Température maximale de l'ordre de 11/16 °C sur les reliefs, 16/21 °C sur l'oriental, le Tangérois, la Méditerranée, le Saiss, Loukkos, les plateaux des phosphates et d'Oulmès et près des côtes Nord et Centre, 21/26 °C sur les plaines Nord et Centre, le Souss, les versants Sud-est, l'Ouest des provinces Sud et près des côtes Sud et de 26/31 °C ailleurs sur les provinces Sud et sur l'extrême Sud-est.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit, agitée à forte et à très forte sur les côtes entre Cap Sim et Tan Tan et agitée à forte ailleurs.