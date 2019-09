© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 10 septembre, établies par la direction de la météorologie nationale.

- Nuages bas associés à des formations brumeuses sur les côtes atlantiques.

- Temps passagèrement nuageux sur le Nord de l'Oriental, l'Est de la méditerranée et l'extrême Sud du pays avec risque de quelques ondées éparses par endroits

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasse sable sur l'intérieur des provinces Sud.

- Vent modéré à assez fort de secteur Nord sur les provinces Sud et modéré de secteur Nord à Ouest ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 8/14°C sur les reliefs, 21/26°C sur les côtes Nord, le Sud-est et le Nord des provinces Sud, de 26/32°C sur le Sud des provinces sahariennes et de 15/20°C ailleurs.

- Températures du jour de l'ordre de 18/23°C sur les reliefs et le Rif, 30/36°C sur le Sud-Est et l'intérieur des provinces Sud, 37/42°C sur le sud des provinces Sahariennes et de 24/29°C ailleurs .

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit et sur le long des côtes atlantiques.