Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce lundi 13 août 2018 et la nuit suivante, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN).

- Temps chaud sur les plaines intérieures, le Souss, le sud-est du pays et le nord-est des provinces sud.

- Nuages bas nombreux matinaux et nocturnes près des côtes nord et centre avec formations brumeuses ou parfois de la bruine par endroits.

- Formations de nuages instables dès la fin de la matinée avec des averses orageuses avec risque de rafales sous orages et de la grêle sur le Haut et l'Anti-Atlas et le sud-est et pouvant déborder sur Chiadma et Abda.

- Nuages instables d'origine tropicale accompagnés d'averses et d'orages par endroits sur les provinces sud. - Ciel peu nuageux ailleurs. - Vent modéré de nord sur les côtes sud et faible à modéré, d'ouest sur les plaines nord-ouest, d'est sur l'intérieur des provinces sud et de secteur nord à variable ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 11/17°C sur les reliefs, de 25/31°C sur le Souss, les plaines de Tadla, Rehamna, le sud-est du pays et l'intérieur des provinces sud et de 17/22°C ailleurs sur le pays.

- Températures maximales de l'ordre de 39/43°C sur le Souss, les plaines de Tadla, Rhamna, l'intérieur de Chiadma, le Saiss, les plateaux de phosphates, d'Oulmès, le sud-est et le nord-est des provinces sud, de 33/39°C sur l'intérieur du Gharb, de Chaouia, de Doukkala et d'Abda, l'Oriental, les versants sud-est et l'intérieur des provinces sud et de 25/33°C sur les reliefs et près des côtes.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée devenant peu agitée à agitée le soir à l'est de Jebha, Belle à peu agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée sur les côtes atlantiques.