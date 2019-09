© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du jeudi 19 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale.

-Temps assez chaud sur le sud-est et le sud du pays.

-Chasse-sables par endroits sur les provinces sud, le sud de l'Oriental et le sud-est.

-Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec brume ou brouillard sur les cotes et les plaines atlantiques, la Méditerranée et le nord de l'Oriental.

-Nuages instables avec ondées ou averses orageuses sur les reliefs de l'Atlas, le sud-est et l'oriental.

-Temps stable avec un ciel clair à peu nuageux ailleurs.

-Vent assez fort de sud-est sur le sud-est et le sud de l'oriental et modéré de nord-ouest en géneral ailleurs.

-Température minimale de l'ordre de 09/15°C sur les reliefs, 23/30°C sur le sud-est et les provinces sud et de 15/20°C ailleurs.

-Température maximale de l'ordre de 22/28°C sur les reliefs et près des cotes, 30/36°C sur l'Oriental, le Saiss, le Souss, le Rif, les plaines intérieures, les plateaux de phosphates et d'Oulmès, 39/44°C sur le sud-est et les provinces sud.

-Mer belle à peu agitée sur le détroit et sur la Méditerranée, peu agitée entre Tanger et Jorf et peu agitée à agitée ailleurs.