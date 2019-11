Dans le Haut Atlas, à plus de 2.700 mètres d’altitude, le plateau du Yagour se situe sur le massif du Toubkal. Plus de mille gravures rupestres s'y trouvent, datant de 3.000 ans avant notre ère (période Néolithique).

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mardi 19 novembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid avec gelée ou verglas sur les reliefs et les Hauts plateaux.

- Temps stable le jour avec ciel peu à passagèrement nuageux sur le nord et le centre du pays et clair à peu nuageux sur le sud.

- Nuages bas la matinée avec des formations brumeuses près des côtes.

- Passages nuageux denses au cours de la deuxième moitié de la nuit sur les côtes atlantiques au nord de Safi avec pluies par endroits.

- Vent modéré de secteur nord sur les provinces du Sud, faible à modéré de secteur sud sur l'Oriental et le Sud-Est et de secteur nord à variable en général ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -06/01°C sur les reliefs et les plateaux orientaux, 01/08°C sur les hauts plateaux le Rif, le Saiss, les plaines à l'ouest de l'Atlas et les versants sud-est et de 08/14°C en général ailleurs.

- Températures maximales de l'ordre de 07/12°C sur les reliefs et l'Oriental, 12/18°C sur le reste de la moitié nord du pays et 20/23°C sur le sud-est, le Souss, le nord des provinces du Sud et de 25/30°C sur l'extrême sud du pays.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit et peu agitée à agitée sur le long du littoral Atlantique.