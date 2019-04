© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 17 avril 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale (DMN).

- Un temps nuageux avec pluies et averses à partir de l'après-midi par endroits sur le nord-ouest, le Rif, l'Ouest de la méditerranée et le Saiss avec un léger risque d'orage.

- Des nuages assez denses sur les reliefs de l'Atlas, les plaines au nord d'Essaouira et l'est de la méditerranée avec quelques gouttes éparses.

- Un temps peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Chasse-sables par endroits sur le sud-est et le sud de l'oriental.

- Vent modéré à assez fort de secteur nord sur les provinces sud, de secteur sud sur le sud-est, l'oriental et de secteur ouest sur les côtes et les plaines atlantiques centre, de secteur est sur le Tangérois et la méditerranée et de nord à ouest ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 06/11 °C sur les reliefs, 12/17 ° C sur l'Oriental, le nord, le centre et sur les versants sud-est et de 17/22 ° C sur l'intérieur du Souss, le sud-est et les provinces sud.

- Température maximale de l'ordre de 17/22 °C sur les reliefs et près des côtes, 22/27°C sur le Saiss et sur les plaines atlantiques Nord et centre , 27/32 °C sur l'Oriental, les plaines à l'ouest de l'Atlas, le sud-est, le Souss et le nord-ouest des provinces sud et de 32/37 °C ailleurs sur les provinces sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la méditerranée, agitée sur le détroit, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Boujdour et agitée ailleurs.