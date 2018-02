© Copyright : Younes Hamiddine

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du lundi 19 février 2018.

- Temps assez froid à froid sur les reliefs, l'Oriental, le Sud-est et les hauts plateaux dans la matinée et durant la nuit.

- Nuages bas et formations brumeuses par endroits près des côtes nord et centre la matinée et la nuit.

- Nuages denses et parfois instables avec averses orageuses par endroits sur les reliefs de l'Atlas, l’est du Rif et du littoral méditerranéen ainsi que sur le nord de l'Oriental, pouvant déborder sur les plaines de Rhamna, Lhaouz et les plateaux de phosphate en occasionnant quelques ondées éparses, l'après-midi.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut Atlas.

- Voile de nuages élevés sur les provinces sud et ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Vent faible à modéré de secteur sud sur le Sud-est et de secteur nord prédominant ailleurs.

- Températures minimales de l’ordre de -03 à 02°C sur les reliefs, de 02 à 07°C sur l’Oriental, le Saiss, et sur les plateaux de phosphate et d’Oulmès, de 06 à 11°C sur les côtes atlantiques nord et centre, les plaines intérieures, les versants sud-est, le Souss et l’intérieur nord des provinces du Sud et de 12 à 15°C en général ailleurs.

- Températures maximales de l’ordre de 06 à 12°C sur les reliefs de l’Atlas, de 11 à 16°C sur le Rif, les hauts plateaux orientaux et les côtes méditerranéennes, de 16 à 22°C sur les plaines atlantiques nord et centre, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmès, les plaines intérieures et les versants sud-est et de 21 à 26 °C sur le Souss et les provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la méditerranée, peu agitée sur le Détroit, peu agitée entre Tanger et Mehdia et entre Tarfaya et Boujdour et peu agitée ailleurs.