Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce mardi 22 janvier établies par la direction de la météorologie nationale.

- Temps froid sur les reliefs, l'Oriental, le Sud-est, les Hauts plateaux et l'intérieur du pays.

- Faibles ondées éparses sur le nord de l'Oriental, l'est de la Méditerranée et le Moyen Atlas.

- Ciel passagèrement nuageux avec faibles gouttes de pluies sur le Saiss, le Rif, les côtes et plaines nord et les plateaux de phosphate et d'Oulmès.

- Quelques flocons de neiges sur les sommets du Moyen Atlas.

- Quelques formations brumeuses localisées sur les plaines nord.

- Ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasses sable par endroits sur les provinces du Sud.

- Vent modéré à assez fort d'ouest sur la Méditerranée et de nord sur les provinces du Sud et les côtes centre et faible à modéré, de sud sur le Sud-est et de nord à ouest ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de -04/01°C sur les reliefs et les Hauts plateaux orientaux, de 00/06°C sur le Saiss, les versants sud-est, les plateaux de phosphate et d'Oulmès et les plaines à l'ouest de l'Atlas, de 06/12°C sur la Méditerranée, les côtes et les plaines nord et centre, le Souss, le Nord-est et l'intérieur des provinces du Sud et de 13/17°C sur la partie ouest des provinces du Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 02/07°C sur les reliefs, de 07/12°C sur l'Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphate et d'Oulmès, de 12/18°C sur la Méditerranée, les côtes et les plaines nord et centre, les versants sud-est et les plaines intérieures et de 18/24°C sur le Souss et les provinces du Sud.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et entre Tanger et Larache, agitée à forte entre Casablanca et Tarfaya et agitée ailleurs.