Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 3 mars 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps nuageux avec des pluies et des averses parfois orageuses sur les plaines à l'ouest de l'Atlas, les côtes au nord d'Ifni, le Saïss, le Rif, les reliefs de l'Atlas, la Méditerranée et le Tangérois.

- Passages nuageux la nuit suivante avec des ondées éparses sur le nord de l'Oriental, le nord des provinces sahariennes et probablement le sud-est.

- Quelques chutes de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Formations brumeuses locales sur les côtes sud.

- Vent modéré à assez fort de sud-ouest sur le centre et le sud-est, modéré sur le sud, l'Oriental et le nord du pays.

- Chasses-sable sur l'intérieur des provinces du sud et le sud-est.

- Températures minimales variant de 01 à 7 °C sur les reliefs, de 06 à 11 °C sur l'Oriental, le sud-est, les plateaux de Phosphate et d'Oulmès, de 11 à 16 °C sur le reste du Royaume.

- Températures maximales oscillant entre 08 et 14 °C sur les reliefs, 12 et 17 °C sur les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Saïss, le nord-ouest, 18 et 25 °C sur les plaines centre, l'Oriental, le sud-est, le Souss, l'ouest des provinces du sud, 24 et 28 °C sur l'est des provinces du sud.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, forte à très forte sur le Détroit, agitée à forte entre Tanger et Tarfaya et agitée au sud.