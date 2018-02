© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 17 février 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps assez froid la matinée et la nuit sur les reliefs et les hauts plateaux avec gelée par endroits.

- Nuages bas abondants la matinée sur les plaines et les côtes atlantiques nord et centre avec brume ou brouillard par endroits.

- Passages nuageux avec ondées ou gouttes de pluie éparses sur le Tangérois, le Loukkos, le Gharb et par endroits sur les reliefs du Haut Atlas.

- Quelques flocons de neige sur les sommets du Haut-Atlas. - Ciel peu à passagèrement nuageux sur les côtes nord et ciel peu nuageux à clair ailleurs.

- Vent modéré de nord à nord-est sur les provinces du Sud, faible à modéré de secteur ouest sur le Tangérois et de secteur nord prédominant ailleurs. - Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Larache et Tarfaya et entre Dakhla et Lagouira, agitée entre Laayoune et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.