Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du lundi 5 février 2018.

- Temps froid sur les reliefs, le Sud-est, l'Oriental, les hauts plateaux, le Nord et l'intérieur.

- Temps nuageux avec des pluies et averses parfois orageuses et localement importantes sur le Souss, Chiadma, Abda, le Saïss, le Haut et le Moyen Atlas et les plaines nord-ouest.

- Chutes de neige modérées à fortes sur les reliefs de l'Atlas, le Rif, l'Oriental au-delà de 800m.

- Temps passagèrement nuageux sur le Tangérois, la Méditerranée, l'Oriental, le nord des côtes sud avec faibles pluies ou averses.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent modéré de secteur ouest à nord sur les provinces du sud, de secteur ouest sur le Tangérois et de secteur sud-ouest à ouest sur le Sud-est, les plaines nord-ouest et les reliefs.

- Températures minimales variant de -9°C à 3°C sur les reliefs, de -1°C à 4°C sur les hauts plateaux orientaux, les versants sud-est, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Saiss, le nord du Gharb et le Loukkos, de 4°C à 9°C sur les côtes, les plaines nord et centre, le Souss et de 8°C à 14°C sur les provinces sud.