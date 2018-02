© Copyright : Dr

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du lundi 26 février 2018 et la nuit suivante.

- Temps nuageux dans la matinée avec des averses orageuses sur le Souss, Chiadma, Abda, Doukkala, l'Anti-Atlas, le sud du Haut Atlas et le nord des provinces du Sud et des averses modérées à fortes sur Chiadma et le Souss.

- Nuages devenant denses l’après-midi et la nuit suivante avec pluies ou averses orageuses sur le Nord, les reliefs de l’Atlas, leurs plaines ouest, l’Oriental, la Méditerranée et les versants sud-est et averses modérées à fortes sur le nord du Haut Atlas et le Rif, durant la nuit.

- Chutes de neige sur les reliefs du Haut et du Moyen Atlas au-delà de 1.600 m.

- Vents de sud-ouest assez forts à localement forts sur les plaines nord et centre, l’Oriental, le Saiss, les reliefs du Haut et du Moyen Atlas et le Sud-est.

- Températures minimales variant de -04 à 02°C sur les reliefs de l’Atlas, de 02 à 07°C sur l’Oriental, le Rif, le Saiss, les plateaux de phosphate et d’Oulmès et le Sud-est, de 07 à 12°C sur les plaines intérieures, la Méditerranée, le Loukos, le Gharb, Chaouia, les plaines de Tadla, Rhamna et le nord-est des provinces du Sud et de 12 à 16°C ailleurs.

- Températures maximales oscillant entre 08 et 13°C sur les reliefs de l’Atlas et les plateaux de phosphate et d’Oulmès, 13 et 20°C sur le Nord, le centre, les plaines intérieures, l’Oriental, le Saiss, les versants sud-est et le nord des provinces du Sud et entre 20 et 25°C sur le reste des provinces du Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et agitée à forte le long du littoral atlantique.