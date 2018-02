© Copyright : DR

Voici les prévisions pour la journée du jeudi 1er février 2018, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps froid sur les reliefs, le sud-est, l'Oriental et les hauts plateaux avec gelée ou verglas et assez froid sur les plaines intérieures.

- Temps favorable à des passages nuageux denses donnant des pluies ou des averses par endroits et par moments sur les côtes et les plaines nord, le Tangérois, le Rif, le Saiss, le nord de l'Oriental et la Méditerranée, avec possibles orages.

- Nuages instables sur l'ouest des provinces du Sud avec ondées ou averses parfois orageuses.

- Quelques flocons de neige, la nuit, sur les sommets du Rif.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Formations brumeuses possibles la nuit sur les côtes sud, les plaines et plaines et les côtes nord, ainsi que sur le nord des versants du sud-est.

- Vent faible à modéré de secteur ouest à sud-ouest sur les plaines atlantiques, le Tangérois, la Méditerranée et l'Oriental, de secteur nord à est sur les provinces du Sud et le Sud-est et de secteur ouest à variable ailleurs.

-Températures minimales de l'ordre de -05 à 00°C sur les reliefs de l'Atlas et sur les versants sud-est, de 00 à 05°C sur le Rif, le Sud-est, l'Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, la vallée de Moulouya et les plaines à l'ouest de l'Atlas et de 05 à 11°C sur les côtes, le Tangérois, les plaines atlantiques, Souss et les provinces sud.

-Températures maximales de l'ordre de 03 à 08°C sur les reliefs, de 08 à 13°C sur l'Oriental, les versants sud-est et les plateaux de phosphate et d'Oulmès, de 13 à 18°C sur le Saiss, le littoral méditerranéen, les plaines et près des côtes nord et de 17 à 22°C près des côtes centre et sud, sur l'intérieur du Souss et sur les provinces sud.

-Mer belle à peu agitée devenant peu agitée à agitée le soir sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et sur les côtes atlantiques.