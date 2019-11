© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 22 novembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps pluvieux avec averses orageuses localement fortes sur le nord-ouest, le Rif, par endroits sur le Moyen-Atlas et la Méditerranée.

- Temps nuageux avec pluies ou averses sur les plaines au nord de Tan-Tan, les régions à l’ouest de l’Atlas, l’Atlas et le nord de l’Oriental.

- Vents forts de sud-ouest sur la Méditerranée, les plaines nord, l’Oriental, le Rif et l’Atlas.

- Risque de quelques flocons de neige sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas.

- Températures minimales de l’ordre de -03/06 °C sur les reliefs, l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès et les versants sud-est, de 06/12 °C sur les côtes nord et centre, les plaines à l’ouest de l’Atlas, le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 12/15 °C sur le reste des provinces du Sud.

- Températures maximales de l’ordre de 03/10 °C sur les reliefs, de 11/18 °C sur l’Oriental, le Saiss, le littoral méditerranéen, les plaines et les côtes nord et les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 18/23 °C sur les côtes centre et sud, le sud-est, le Souss, le nord des provinces du Sud et de 23/28 °C sur l’extrême sud du pays.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerrané, agitée à forte sur le Détroit et entre Tanger et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.