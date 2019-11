© Copyright : DR

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du lundi 11 novembre 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale.

-Pluies modérées à localement fortes sur le Saiss, l'Oriental et le Moyen Atlas notamment en matinée.

-Ciel souvent nuageux ailleurs sur les régions au nord de Safi avec pluies par endroits.

-Chutes de neige la nuit sur les reliefs du moyen atlas et du nord du haut atlas dépassant 1800 mètres.

-Temps relativement froid sur les reliefs et les hauts plateaux la matinée et la nuit.

-Temps stable avec ciel clair à peu nuageux sur le sud et le centre du pays.

-Chasses-sables par endroits sur les provinces du Sud.

-Vents assez forts à forts de nord à Ouest sur la méditerranée, l'Oriental, l'atlas, et les côtes centre et sud et vent modéré à faible ailleurs.

-Températures minimales de l'ordre de 00/06°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 06/11°C sur le Saiss, l'Oriental, les plateaux des phosphates et d'Oulmès, les plaines à l'ouest de l'atlas et les versants sud-est, 11/16°C sur la méditerranée, les côtes et les plaines atlantiques nord et centre, le souss et le nord des provinces sud et de 16/20°C sur l’extrême sud du pays.

-Températures maximales de l'ordre de 04/09°C sur l'atlas, 10/15°C sur le rif, l'Oriental et le Saiss, 15/20°C sur la méditerranée, les plaines nord et les plateaux des phosphates et d'Oulmès, 20/25°C sur les versants sud-est, les plaines centre et sur les côtes centre et sud et de 25/30°C sur le souss et l'intérieur des provinces du Sud.