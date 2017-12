© Copyright : dr

Il va pleuvoir au Maroc à partir de demain, mercredi 27 décembre, annonce la Météorologie nationale.

Bonne nouvelle pour les agriculteurs et les amoureux de la pluie! Des précipitations sont attendues demain mercredi 27 décembre sur plusieurs régions du royaume selon les prévisions météorologiques.

Ainsi, le temps sera froid sur les reliefs avec une hausse des températures minimales sur l'Oriental et le nord du pays et des pluies ou averses probablement modérées sur le Rif, le Saiss et l'intérieur du Loukkos.

La pluie est également prévue sur le Tangérois, les plaines atlantiques au nord d'El Jadida, le Gharb, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, le Moyen Atlas, la Méditerranée et le nord de l'Oriental.

Un chute de quelques flocons de neige est annoncée sur les reliefs du Moyen Atlas à des hauteurs dépassant les 2100m, avec gelée ou verglas par endroits sur les reliefs et les hauts plateaux.

Les températures minimales seront de l'ordre de -5 à 00°C sur les reliefs, de 00 à 05°C sur les hauts plateaux orientaux, le sud-est et les plateaux de phosphate, de 05 à 10°C sur le nord de l'Oriental, le Saiss, les plaines de Tadla, Rhamna, l'intérieur de Doukkala et d'Abda, le Souss et le nord des provinces du Sud et de 10 à 15°C sur le littoral méditerranéen, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, les côtes atlantiques et l'extrême sud du pays.

Quant aux températures maximales, elles oscilleront entre 04 et 10°C sur les reliefs, 10 et 15°C sur l'Oriental, le Saiss et les plateaux de phosphate, de 15 et 20°C sur le sud-est, la rive méditerranéenne, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, la Chaouia, les plaines de l'ouest de l'Atlas, le Souss et le nord des provinces du Sud et entre 20 et 25°C sur l'extrême sud du pays.