Flamants roses, lagune de Naila, parc national de Khnifiss, entre Tan Tan et Tarfaya.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée de ce lundi 23 septembre 2019, établies par la direction de la météorologie nationale.

- Nuages bas et formations brumeuses par endroits près des côtes.

- Circulation de nuages élevés sur le nord et l'est du pays et assez dégagé ailleurs.

- Vent modéré à assez fort de nord sur les provinces sud et les côtes entre Rabat et Essaouira et faible à modéré, de sud-ouest sur le sud-est et de nord à ouest en général ailleurs.

- Température minimale de l'ordre de 10/15°C sur les reliefs, de 22/28°C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 16/21°C ailleurs.

- Température maximale de l'ordre de 22/28°C sur les reliefs et prés des côtes, de 35/42°C sur le sud-est et le sud des provinces sahariennes et de 29/34° ailleurs.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée devenant agitée à forte entre Cap Sim et Cap Ghir, peu agitée à agitée entre Tan Tan et Dakhla.