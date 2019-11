© Copyright : MAP

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 23 novembre, établies par la Direction de la météorologie nationale.

- Temps favorable à des pluies sur le centre, l'Atlas, les plaines à l'ouest de l'Atlas et l'Oriental.

- Ciel passagèrement nuageux avec ondées éparses sur le nord des provinces du Sud et le Rif.

- Ciel peu à passagèrement nuageux ailleurs.

- Vent modéré à fort de secteur ouest sur l'Oriental, les montagnes et la Méditerranée, modéré de secteur nord-ouest sur le sud, le centre et le nord.

- Températures minimales de l'ordre de 00/08°C sur les montagnes et les versants sud-est, de 09/15°C sur les côtes, le nord et le centre et de 14/16°C sur le Sud.

- Températures maximales de l'ordre de 07/15°C sur les montagnes et l'Oriental, de 15/20°C sur le nord, le centre et les plateaux de phosphates, de 20/26°C sur le sud-est et le nord des provinces du Sud et de 26/30°C sur l'extrême sud du pays.

- Mer agitée à forte sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tanger et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.

