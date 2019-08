© Copyright : DR

Il fera toujours chaud sur le royaume. Un été, globalement, clément. Et pour ceux qui s’apprêtent à mettre fin à leur farniente, comme à tout le monde, bon retour. Prudence sur la route.

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du dimanche 18 août 2019, établies par la Direction de la météorologie nationale:

- Temps chaud à chaud sur l'intérieur des provinces sud et l'extrême sud-est, et assez chaud sur les plaines intérieures.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses près des côtes.

- Nuages cumuliformes et légèrement instables sur les reliefs de l'Atlas avec orages possibles.

- Ciel passagèrement nuageux sur les côtes centre avec bruine possible, et peu nuageux à clair ailleurs.

- Chasse-sables fréquentes sur les provinces sud.

- Vent modéré à localement assez fort de nord à ouest sur les provinces sud, faible à modéré de secteur sud sur le sud-est et de nord à ouest ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 20/25°C sur l'Oriental, le Saïss, les plaines, les versants sud-est et l'ouest des provinces sud, 25/30°C sur le Souss, le Centre, le sud-est du pays et l'intérieur des provinces sud et de 15/20°C ailleurs.

- Températures maximales de l'ordre de 26/31°C sur l'Atlas et près des côtes, 31/36°C sur le Rif, l'Oriental et les plaines atlantiques, 36/41°C sur la vallée de Moulouya, le Saïss, les plaines intérieures, le centre, les versants sud-est et le sud des provinces Sahariennes et de 42/47 °C sur l'intérieur du Souss, l'extrême sud-est du pays et l'intérieur des provinces Sud.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et le Détroit, agitée entre El Jorf et Dakhla et peu agitée à agitée ailleurs.