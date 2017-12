© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du dimanche 31 décembre 2017.

Quelques nuages bas accompagnés de brume, stagneront près des côtes atlantiques nord dans la matinée.

Il gèle localement sur les reliefs et les hauts plateaux en début de journée.

Des nuages développés dans la nuit sur le Tangérois et probablement la Méditerranée pourront donner quelques pluies éparses dans la matinée.

Des nuages assez denses devraient se maintenir sur le sud des provinces du Sud, donnant de faibles pluies ou des ondées par endroits.

Sur le reste du pays, le temps restera stable malgré un voile de nuages moyens et élevés.

On prévoit des phénomènes de chasse-sable par endroits sur l'intérieur des provinces du Sud.

Le vent est modéré et de secteur est sur les provinces du Sud, de secteur ouest sur le Tangérois et faible à modéré de nord à ouest en général ailleurs.

Les températures minimales varient de -2 à 3 °C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, de 4 à 9 °C sur l'Oriental, le Sud-est, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, de 9 à 14 °C sur les côtes nord et centrales, les plaines et sur le Souss et de 14 à 19 °C sur les provinces du Sud.

Les températures maximales oscillent entre 9 et 14 °C sur les reliefs, 15 et 20 °C sur l'Oriental, la rive méditerranéenne, le Rif, le Tangérois, le Loukkos, le Gharb, le Saiss, les plateaux de phosphate, Oulmès et le Sud-est et entre 20 et 26 °C sur les côtes, le reste des plaines, le Souss et sur les provinces du Sud.

La mer est peu agitée à agitée sur la Méditerranée, le Détroit et entre Tarfaya et Boujdour, agitée à forte entre Larache et Tan Tan et agitée ailleurs.