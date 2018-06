© Copyright : Dr

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du mercredi 06 juin 2018 et la nuit suivante, établies par la direction de la météorologie nationale.

- Ciel couvert par des nuages bas avec risque de la bruine ou faibles pluies par endroits, sur le Nord-ouest du pays, le Rif et la méditerranée.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses locales près des côtes centre et le nord des provinces sud.

- Quelques nuages tropicaux sur l'extrême sud du pays avec ondées éparses.

- Temps stable avec ciel peu nuageux à clair ailleurs et apparition de nuages cumuliformes sur les reliefs du Haut Atlas.

- Chasses sable localisées sur l'intérieur des provinces sud.

- Vent modéré à assez fort de nord à ouest sur les provinces sud, les côtes centre et la Méditerranée, faible à modéré de nord à ouest et prédominant ailleurs.

- Températures minimales de l'ordre de 05/10° C sur les reliefs, de 11/16° C sur l'Oriental, la Méditerranée, le Saiss, les plaines intérieures, l'intérieur du Souss et les plateaux des phosphates et d'Oulmès, de 16/21° C près des côtes atlantiques, sur les versants sud-est et le nord des provinces sud et de 22/27° C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

- Températures maximales de l'ordre de 15/20° C sur les reliefs, de 20/25° C sur l'Oriental, le Tangérois, les plateaux des phosphates et d'Oulmès et près des côtes, de 25/30° C sur le Saiss, la valée de Moulouya, les plaines nord et centre, le Souss et le nord des provinces sud, de 30/35° C sur les versants sud-est et de 36/41° C sur les extrêmes sud et sud-est du pays.

- Mer peu agitée à agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le détroit, agitée à forte sur les côtes atlantiques entre cap Tefelney et Sidi Ifni et peu agitée à agitée ailleurs.