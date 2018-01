© Copyright : DR

Voici les prévisions établies par la Direction de la météorologie nationale pour la journée du lundi 22 janvier 2018.

Il gèle sur les reliefs, les hauts plateaux et l’Oriental où le froid perdure.

Des formations brumeuses matinales voileront le ciel près des côtes et sur les plaines intérieures dans la matinée et la soirée.

Le ciel devrait rester clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays.

Le vent sera faible à modéré, de secteur nord à est sur les provinces du Sud, de secteur sud sur le Sud-est, de secteur ouest sur le Tangérois et de secteur nord prédominant en général ailleurs.

On attend des phénomènes de chasse sable sur le sud du pays.

Les températures minimales varieront de -03 à 02°C sur les reliefs de l'Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 02 à 07°C sur le sud-est, le nord de l’Oriental, le Saiss, les plateaux de phosphate et d'Oulmès, les plaines de Tadla, Rehamna et les plaines intérieures, de 07 à 13°C sur les côtes, le Souss et l'est des provinces du Sud et de 13 à 16°C ailleurs.

Les températures maximales seront de l'ordre de 07°C à 13°C sur l'Atlas, de 13°C à 17°C sur le Rif, l’Oriental, le Tangérois, le Loukkos, le Saiss et les plateaux de phosphate et d'Oulmès, de 16°C à 22°C sur les côtes et les plaines nord et centrales, le sud-est et le nord-est des provinces du Sud et de 22°C à 28°C sur le Souss et les provinces du Sud.

La mer sera belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée sur le Détroit, agitée entre Casablanca et Tarfaya et peu agitée à agitée ailleurs.