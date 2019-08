© Copyright : DR

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de la grande artiste feue Jamila Benomar, connue sous le nom de Amina Rachid et décédée lundi soir à l'âge de 83 ans.

Dans ce message, le souverain exprime aux proches de la regrettée et aux membres des familles Chaqroun et Bensaleh, et à travers eux à sa famille artistique nationale et à l’ensemble de ses amis et ses fans, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle, implorant le Tout-Puissant de leur accorder patience et réconfort.

En cette douloureuse circonstance, le souverain met en avant les qualités humaines et professionnelles de la défunte dont le nom restera gravé dans la mémoire marocaine et qui se veut l'une des artistes pionnières du théâtre, du cinéma et de la télévision, ajoutant que la regrettée a laissé des chefs d’œuvre et était connue par son patriotisme, son loyalisme et son attachement au glorieux Trône alaouite.

Le roi Mohammed VI dit partager les sentiments de la famille de la défunte suite à cette perte inscrite dans le destin imparable de Dieu, implorant le Très-Haut de rétribuer amplement la regrettée pour ses actions louables et ses efforts au service de l'art et de sa patrie et de l'accueillir en son vaste paradis parmi les serviteurs vertueux.