Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille du journaliste Mustapha Iznasni, décédé dimanche à l'âge de 80 ans.

En cette douloureuse circonstance, le roi Mohammed VI exprime aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à sa grande famille journalistique et médiatique, à ses amis et à ses fans, ses vives condoléances et sa sincère compassion, suite au décès d'un des pionniers de la presse écrite au Maroc connu pour sa vertu et son grand professionnalisme engagé en faveur des causes de la société et de la nation, ce qui lui a valu le respect permanent des différents acteurs des domaines médiatique, politique et des droits de l'Homme.

Le souverain implore le très-haut de leur accorder patience et réconfort, d'entourer le défunt de sa miséricorde, de le rétribuer amplement pour les nobles actions qu’il a consenties au service de la patrie et de l’accueillir parmi les serviteurs vertueux.