© Copyright : DR

Kiosque360. La première audience du procès de 51 employés de deux centres d’appel aura lieu le lundi 6 mai à Meknès. Les animateurs et animatrices sont poursuivis pour divers chefs d’inculpation, dont l’incitation à la débauche via le téléphone rose.

Le tribunal de première instance de Meknès a fixé la date de la première audience du procès des employés de deux centres d’appel de téléphone rose situés au Bd Nehru et à la rue de Kénitra dans la capitale ismaélite. Le lundi 6 mai courant, 51 animateurs (hommes et femmes) seront jugés pour divers chefs d’inculpation ayant trait à la prestation de services en communication sans en avoir l’autorisation légale. Après délibération, la Cour a refusé de faire bénéficier sept suspects (4 femmes et 3 hommes) de la liberté provisoire demandée par leurs avocats. En parallèle avec la présentation de ces accusés le lundi 29 avril, trois suspects mineurs ont été déférés devant le juge d’instruction en compagnie de leurs parents près du même tribunal. Auparavant, le parquet avait présenté, le 26 avril, à la justice, l’ensemble de ses employés en les poursuivant pour escroquerie, exploitation des centres sans autorisation légale, piratage des lignes téléphoniques et incitation à la débauche à travers le téléphone, WhatsApp et SMS roses.













Le quotidien Al Ahdath Al Maghribia rapporte, dans son édition du jeudi 2 mai, que lors de la perquisition des deux centres de Meknès, la police a découvert que les employées étaient chargées d’attirer les clients, notamment ceux des pays arabes, via des conversations à connotation sexuelle. Un procédé qui allonge la durée de la communication et permet ainsi de réaliser un important gain d’argent, d’autant que les appels téléphoniques sont piratés. Au cours de sa descente dans les deux centres, la police a saisi plusieurs appareils informatiques dont des ordinateurs, des dispositifs d’appels et des mécanismes de transfert de communications internationales.

Il faut rappeler que la DGSN avait annoncé dans un communiqué que les enquêtes et les investigations de ses services avaient permis de détecter les actes criminels perpétrés par des centres d’appel fictifs localisés dans plusieurs villes du Maroc, dont ceux de Meknès.