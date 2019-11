© Copyright : DR

Les professionnels de la santé s'inquiètent de la rupture sur le marché marocain du Fentanyl Janssen 500 ug en solution injectable, un produit anesthésiant indispensable pour les chirurgiens en bloc opératoire.

La société de distribution de ce médicament vital, les cliniques ainsi que les médecins ont alerté le ministère de la Santé quant à cette rupture de stock, et l'invitent à réagir immédiatement et à trouver le plus rapidement possible une "solution alternative".

"C'est un problème sérieux qui pourra mettre en difficulté les hôpitaux publics et les cliniques privées. Malheureusement, nous devons signaler qu'il n'y pas seulement une rupture de ce produit (Fentanyl Janssen 500 ug ), mais d'autres médicaments sur le marché", regrettée Mohamed Ziddouh, chirurgien et chef-médecin à la clinique Ibn Khaldoun, en réponse à une question posée par Le360 au sujet de cette rupture de stock.

«Nous déplorons le silence du ministère face à ce problème qui risque de mettre en danger la vie des patients. Il s'agit d'une urgence, car il y a un risque de nuisance à la réputation du secteur de la santé d’une façon générale au Maroc», explique Mohamed Ziddouh.

Maphar, la compagnie distributrice du Fentanyl Janssen 500 ug avait informé les professionnels de la santé de cette rupture de stock, donnant ainsi l’alerte.