L’acte criminel de deux quidams tournant en dérision un homme d’un âge respectable et dans le besoin, en le filmant, ne restera pas impuni. La police a ouvert une enquête.

La vidéo, devenue virale, continue d’alimenter les discussions sur la Toile. Indignation est le mot d’ordre des internautes qui n’ont pas manqué d’exprimer leur colère quant à un tel comportement.

D’autant plus irritant que l’homme raillé, tourné en dérision, est un sexagénaire, qui plus est dans le besoin. «Les auteurs de ce forfait auraient dû au moins respecter son âge et sa situation socio-économique», s’est indigné un internaute.

Les réprobations fusent toujours sur la Toile. De même qu'un large élan de solidarité est exprimé en faveur de la victime.

«Scandaleuse, cette scène peut valoir des poursuites à ses auteurs, car filmer et publier l'image d'autrui sans son accord est illégal», a écrit Le360 dans un article commentant cet acte de bassesse.

Selon nos confrères du site info.com , se référant à une source sécuritaire, les services de police de Marrakech se sont saisis de l’affaire. Une enquête est en cours.

Un des auteurs de ce forfait a publié des excuses, demandant pardon pour son comportement déplacé.