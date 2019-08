© Copyright : DR

Kiosque360. Un intermédiaire a escroqué des agences de location de voiture à Marrakech. Il a mis la main sur 15 véhicules de luxe avant de disparaître des radars.

Plusieurs propriétaires d’agences de location de voiture, à Marrakech, ont porté plainte auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de la ville contre un intermédiaire qui les aurait escroqués. Selon le quotidien arabophone Al Akhbar dans sa livraison de ce vendredi 23 août, l’individu a mis la main sur 15 voitures de luxe avant de s’évaporer dans la nature.

La publication précise que l’intermédiaire proposait aux propriétaires des agences de se charger de louer leurs véhicules aux touristes, moyennant une commission.

L’intéressé sévissait aux alentours de l’aéroport Marrakech-Ménara et, toujours selon Al Akhbar, profitait de cette saison estivale pour augmenter les prix de la location.

Les plaignants ont demandé au procureur d’ordonner l’ouverture d’une enquête et l’interpellation dudit intermédiaire qui s’est volatilisé après avoir installé un brouilleur de GPS dans les 15 véhicules, principalement des Range Rover et des Volkswagen Touareg, afin de ne plus être traçable.

Contacté par le média casablancais, l’association des entreprises de location de voiture au Maroc (ALASCAM) déplore ce genre de pratiques qui nuisent à la profession.