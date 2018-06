© Copyright : DR

Kiosque360. Le percepteur des Douanes a mis la main sur au moins 90 millions de DH en devises. Au moment où ce détournement de fonds a été découvert, il avait déjà quitté le territoire national.

L’affaire du percepteur de l’administration régionale des Douanes, à Marrakech, arrêté pour détournement de fonds, continue de livrer ses secrets. D’après les derniers éléments de l’enquête, le douanier, arrêté aux Pays-Bas par les services d’Interpol, avait créé un compte à son nom auprès de Bank Al Maghrib, où il déposait l’argent saisi par la Douane à l’aéroport de Marrakech et remis par ses soins en tant que percepteur de cette administration, rapporte le quotidien Al Massae dans son édition du vendredi 8 juin.



A ce titre, explique le journal, le douanier véreux a pu mettre de côté quelque 9 millions de dirhams en devises, cet argent ayant été saisi à l’aéroport par les services des douanes sur un passager qui tentait de l’exporter illégalement. Lequel passager avait d’ailleurs été arrêté, rappelle le journal, et déféré devant la justice qui l’a condamné à dix années de prison ferme.

Pendant tout le déroulement du procès, le douanier auquel a été confié l’argent saisi a entrepris d’en disposer comme bon lui semblait. Ainsi, après plusieurs opérations de conversion et reconversion auprès des agents de change locaux, il a décidé de le déposer sur son compte créé à cet effet chez Bank Al Maghrib, au lieu de le déposer auprès de la Trésorerie régionale comme le dictent les procédures.



Outre cette somme, le percepteur des Douanes a également mis la main sur l’équivalent de 30 millions de dirhams en chèques que les particuliers et les entreprises déposaient à la perception des Douanes en règlement de diverses taxes et autres redevances. A chaque fois, le douanier, au lieu de déposer cet argent auprès de la TGR, le transférait sur son propre compte, sans soulever les soupçons de son administration.

Selon le journal, le mis en cause aurait ainsi agi pendant des années sans jamais être inquiété, son manège n’ayant été découvert qu’après son transfert à Safi. Et encore, son administration a découvert ces détournements par hasard, lorsque le trésorier régional a refusé d’accorder son visa à une opération comptable routinière exécutée par le nouveau percepteur des Douanes. Le trésorier a été alerté par un écart flagrant entre les sommes inscrites sur les documents comptables et les fonds qui ont été effectivement déposés auprès de la TGR.



Le nouveau percepteur n’ayant pas été en mesure de justifier cet écart, il n’a pas non plus jugé bon d’aviser ses supérieurs. Au contraire, il aurait même tenté de taire l’affaire. Il a fallu plus de trois mois avant qu’elle ne soit révélée et que l’inspection générale des Douanes en soit saisie. Ce qui a donné suffisamment de temps au mis en cause pour quitter le territoire. L’enquête menée par les services chargés des crimes financiers de la DGSN a pu révéler l’ampleur des détournements effectués par le douanier. Un mandat international a été émis, sur la base duquel il a été interpellé en Hollande. Au stade où en est l’enquête, affirme le journal, plusieurs personnes qui seraient mêlées à cette affaire, dont des responsables des Douanes, pourraient être interpellées.