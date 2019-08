© Copyright : DR

Kiosque360. Il a porté plainte contre un jeune homme de 27 ans pour chantage sexuel avant de se rétracter par peur du scandale. Le diplomate et le jeune homme s’étaient connus sur les réseaux sociaux et leur relation a vite pris un caractère sexuel.

Un diplomate du consulat de France à Marrakech s’est retrouvé dans un bien mauvais pétrin. Après avoir déposé plainte contre un jeune marrakchi pour sextorsion, il s’est subitement rétracté. Entre-temps, la justice avait déjà entamé les procédures d’usage et le jeune homme a été arrêté et interrogé par la police judiciaire. C’est à ce stade que le diplomate a décidé de retirer sa plainte, rapporte le quotidien Assabah dans sa livraison du week-end des 31 août et 1er septembre.



Le diplomate a réagi ainsi, croit savoir le quotidien, par peur de voir déballées ses aventures sexuelles devant un tribunal. De plus, souligne le journal, l’affaire a été rapidement étouffée grâce notamment à l’intervention des certaines parties pour protéger la réputation de ce responsable consulaire. C’est que, précise le quotidien, le jeune homme, âgé de 27 ans, a reconnu avoir effectivement entretenu des relations sexuelles avec ce responsable consulaire qu’il aurait connu sur les réseaux sociaux.



D’après le jeune homme, poursuit Assabah, au détour d’une conversation sur le net, le diplomate lui aurait révélé ses penchants sexuels lui proposant par la même occasion une rencontre charnelle dans la vie réelle. Le jeune homme aurait même montré à la police des photos compromettantes que le diplomate lui aurait envoyé sur son portable.



Les faits remontent à près de trois mois, relate le quotidien. Le jeune homme a fait connaissance d’un ressortissant étranger sur les réseaux sociaux. Les deux hommes ont continué à échanger sur une application de messagerie instantanée, jusqu’à ce qu’un jour le ressortissant français décide de faire part à son jeune ami virtuel de ses penchants sexuels, lui envoyant des photos qui les confirment. Suite à cela, leur relation est passée au stade suivant. Le jeune homme s’est vu inviter par son ami à une rencontre charnelle, une partie à trois en fait, à son domicile.



A ce stade, le jeune homme ne connaissait toujours pas la véritable identité de son ami. Jusqu’au jour où ce dernier décida de l’appeler au téléphone. Grâce à une application qu’il avait installée sur son mobile, le jeune homme a pu découvrir la véritable identité de son ami. Il a même été surpris de découvrir qu’il s’agissait d’un haut responsable au consulat français de Marrakech. Des recherches un peu plus poussées sur internet lui ont permis de s’en assurer, mais il n’en a rien montré. Il a ainsi continué à agir comme s’il ne connaissait pas sa véritable identité.



La situation a duré jusqu’au jour où un différend a éclaté entre les deux amis. Le jeune homme, séduit par une fille qu’il avait vue sur une photo commune, a avoué à son ami qu’il souhaitait nouer une relation intime avec elle et lui a demandé de la lui présenter ou de lui donner son numéro de téléphone. Ce que le diplomate a refusé, bien sûr, de faire. Le jeune homme n’a pas, pour autant, renoncé et a continué d’insister auprès de son ami pour faire l’entremetteuse entre la jeune fille et lui. L’insistance a vite tourné au harcèlement pour virer carrément au chantage sexuel.



Le jeune homme a, en effet, menacé son ami de dévoiler son identité sur les réseaux sociaux et de publier ses photos compromettantes. Le diplomate a finalement été contraint de lui communiquer le numéro de la jeune fille, mais se sentant victime de chantage et d’une escroquerie, il a décidé de porter plainte contre son jeune ami.



Le reste est connu, le Parquet a ordonné l’arrestation du jeune homme. Ce dernier, une fois interrogé par la police judiciaire, a reconnu les faits tout en niant avoir eu l’intention de faire chanter ou d’escroquer le diplomate. Après l’enquête, le jeune homme a été déféré devant le Parquet près le tribunal de première instance de Marrakech. C’est à ce moment, conclut le quotidien, que le diplomate est intervenu pour retirer sa plainte pour éviter la comparution devant le tribunal et donc le risque d’un scandale.