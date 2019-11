© Copyright : Dr

Kiosque360. Un dangereux délinquant qui a agressé un homme sur la voie publique a tenté de l’achever en le poursuivant jusqu’aux urgences de l’hôpital à Marrakech. Un officier de police qui était en faction sur les lieux a réussi à le neutraliser avant de le remettre à la police judiciaire.

Les patients et les fonctionnaires du service des urgences de l’hôpital Ibn Toufail à Marrakech ont été rudement secoués par l’intrusion d’un dangereux délinquant mardi dernier. Alors que tout le monde vaquait à ses occupations un homme armé d’un couteau a essayé de tuer un blessé qui était en train de recevoir les premiers soins. Selon les premières données l’agresseur s’est introduit dans le service des urgences muni d’une arme blanche et s’est dirigé vers sa victime qu’il avait, auparavant, gravement agressée sur la voie publique. Ayant appris que son adversaire était toujours vivant il l’a poursuivi jusqu’à l’hôpital pour essayer de terminer sa sale besogne et tenter de l’achever.

Selon les mêmes sources l’assaillant qui était dans un état hystérique était à deux de doigt de s’approcher de sa victime avant qu’il ne soit neutralisé par un officier de police qui était en permanence. Cet incident a mobilisé les services de la sûreté de la wilaya de Marrakech qui se sont déplacés sur les lieux après avoir été alertés par l’officier de permanence. Selon certains témoins la vigilance, le courage et le savoir-faire de l’officier ont permis d’éviter la commission d’un crime au sein même de l’hôpital.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 7 novembre, que la voiture de la police secours a rapidement rejoint la scène du crime et a interpellé l’agresseur avant de l’emmener vers le poste. Le parquet a ordonné la mise en garde à vue du prévenu en attendant qu’il soit soumis à une enquête approfondie pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette agression. Selon les mêmes sources la police judiciaire de la Wilaya de Marrakech a entamé l’enquête judiciaire pour connaître les causes de cette agression contre la personne blessée et de l’attaque contre l’hôpital.

Les enquêteurs cherchent en outre à connaître les antécédents de ce dangereux délinquant qui ne serait pas à sa première tentative de meurtre. L’arrestation de cet individu connu par son agressivité a permis aux fonctionnaires de l’hôpital de retrouver leurs esprits et d’évacuer leur peur après cette violente attaque. Tous les médecins, infirmiers et malades ont tenu à féliciter l’officier de police et les vigiles qui, avec courage, ont mis hors d’état de nuire ce dangereux criminel.