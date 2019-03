© Copyright : DR

Marrakech conserve haut la main son titre de capitale touristique du royaume. La ville ocre a été désignée 9e meilleure destination au monde en 2019 par le site de voyage TripAdvisor. Elle devance ainsi Dubaï (10e), Prague (11e) ou encore New York (13e).

TripAdvisor a publié, hier, mardi 26 mars, sa liste des pays plébiscités par les utilisateurs de la plateforme en 2019.

Dans le top 10, Londres (Royaume-Uni) arrive en tête du classement, suivie de Paris (France), Rome (Italie), la Crète (Grèce), Bali (Indonésie), Phuket (Thaïlande), Barcelone (Espagne), Istanbul (Turquie), Marrakech (Maroc) et Dubaï (Émirats arabes unis).

“L’enthousiasme international suscité par le mariage du prince Harry et de Meghan Markle a mis Londres à l’honneur, incitant les voyageurs à se rendre dans la ville et, finalement, à la placer au premier rang du classement”, souligne TripAdvisor.

La capitale britannique détrône ainsi la capitale française, qui arrivait première du classement en 2018. L’année dernière, Marrakech se plaçait à la 8e place, devant Istanbul (9e) et New York (10e).

Le site de voyage précise que lesdestinations lauréates ont été déterminées à l’aide d’un algorithme basé sur les avis et les notes d’hôtels, de restaurants et d’expériences dans des destinations du monde entier sur une période de douze mois.

La méthodologie prend en compte la qualité et le volume des avis envoyés sur ces destinations.

“Avec plus de 156.000 destinations répertoriées sur TripAdvisor, les voyageurs peuvent trouver l’inspiration et des conseils sur les endroits où loger, quoi faire et où manger pendant chaque type de voyage”, déclare la vice-présidente des communications mondiales de TripAdvisor, Desiree Fish.

TripAdvisor est une plateforme américaine qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs sur des hôtels, restaurants, villes et régions, lieux de loisirs, etc., à l'international. Le site fournit également des outils de réservation de logements et de billets d'avion, comparant des centaines de sites web afin de trouver les meilleurs prix.

“Les Travellers’ Choice Awards pour les destinations classent les grandes villes et les îles qui continuent à livrer une expérience exceptionnelle et sont appréciées de notre communauté mondiale de voyageurs”, indique Desiree Fish. .

“Pour ceux qui souhaitent cocher ces destinations populaires dans leur liste de voyages, nous vous recommandons de les visiter à la saison creuse, lorsque vous pouvez trouver des prix bas et qu’il y a moins de foule”.