© Copyright : DR

Kiosque360. Un auxiliaire d’autorité (Mokaddem) a été pris en flagrant délit de débauche dans son bureau jouxtant l’annexe administrative Bab Doukkala, à Marrakech. Le Mokaddem et sa maîtresse ont été interpellés et une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet de la ville. Les détails.

Un auxiliaire d’autorité (Mokaddem) aurait mal compris la notion de proximité dans l’exercice de ses fonctions. Usant de son pouvoir, il a malignement aménagé son bureau, jouxtant l’annexe administrative Bab Doukkala dans la ville Ocre de Marrakech, pour passer des nuits chaudes et bien arrosées en compagnie de sa maîtresse, une femme divorcée et mère d’un enfant.

Selon le quotidien Assabah, qui rapporte ce fait divers dans son édition de ce jeudi 8 août, le mokaddem, marié et âgé de 45 ans, a été pris en flagrant délit de débauche et en état d’ébriété par des éléments de la police judiciaire de la wilaya de police de Marrakech. Ces derniers ont effectué une descente dans l’espace en question après avoir reçu une information faisant état de l’aménagement du bureau à des fins de débauche et de consommation de drogue, précisent les sources du quotidien.

Interpellés, le Mokaddem et sa maîtresse ont été placés en garde à vue, avant d’être déférés devant le parquet de la ville qui les poursuivra selon les chefs d’accusation qui seront retenus contre chacun d’entre eux, ajoutent les sources d’Assabah. D’ailleurs, précisent les mêmes sources, une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet en vue de tirer au clair cette affaire de mœurs. Le mokaddem, poursuit le quotidien, croyait que son statut d’auxiliaire d’autorité le mettait à l’abri des poursuites et des regards curieux de l’entourage. L’enquête, ouverte par le parquet, mettra à nu toutes les pratiques de cet auxiliaire d’autorité dans ce bureau qui devait être réservé à l’accueil des citoyens et non à des pratiques de débauche.