© Copyright : DR

Le ministère de l'Agriculture vient de livrer les conclusions de l'enquête qu'il a menée sur les graves dégâts consécutifs à une partie de chasse illégale et disproportionnée, par des étrangers, dans la région de Marrakech-Safi.

L’autorisation de chasser, accordée à cette société organisatrice, a ainsi été suspendue et cette entreprise fera l’objet de poursuites judiciaires.

Voici les conclusions de l'enquête du ministère de l’Agriculture: "après examen du dossier, des visites de terrain, et des entretiens avec les parties prenantes, les investigations ont révélé ce qui suit:

1. l’enquête a confirmé la véracité des photos et vidéos qui circulent à ce sujet sur les réseaux sociaux et qui font état d’une surchasse de 3 fois le quota règlementaire;

2. la commission d’enquête a identifié les lieux où l’acte de braconnage de tourterelles a été perpétré. Il s’agit d’un lot amodié à une société de chasse touristique qui a organisé la partie de chasse en question;

3. la commission a relevé un certain nombre de défaillances liées au non-respect du contrat d’amodiation. En effet, et conformément aux dispositions dudit contrat, la société est tenue d’encadrer l’activité de chasse et assume pleinement la responsabilité sur les actes commis par ses clients".

En conséquence, le ministère annonce avoir "pris toutes les dispositions réglementaires et a procédé à la suspension de l’agrément de chasse touristique de la société".

Signalons que sur les lieux où a été commis ce délit, des gardes-forestiers ont intercepté, quelques jours après ces faits, une autre partie de chasse illégale organisée par la même société.

Il y avait là 6 groupes de chasseurs étrangers.

Cette opération s’est soldée par la saisie de 36 fusils de chasse et l’établissement de PV constatant ces délits.

A titre de rappel, pour un gibier supplémentaire abattu au-delà du quota défini par le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts, l’amende auquel s’expose le contrevenant est de 4.000 dirhams.