© Copyright : DR

Kiosque360. L’enquête sur le vol de la voiture de Mediouri et l’agression de son chauffeur semble progresser. Les policiers auraient pisté plusieurs suspects qui font l’objet d’investigations approfondies. D’autres, disparus de la circulation, auraient des liens avec les auteurs de l’agression.

Les services de sécurité de Marrakech poursuivent leur enquête et leurs investigations dans l’affaire du vol de la voiture de Mohamed Mediouri, l’ex-garde corps de Hassan II. Une agression qui s’est produite, vendredi dernier, sur le boulevard Allal Al Fassi près de la mosquée Al Anouar. L’équipe chargée de l’enquête a entendu plusieurs témoins oculaires, dont un gardien de voitures et un commerçant. Ce dernier est intervenu pour extirper le chauffeur personnel de Mediouri des griffes de cette bande dont les membres n’ont pas encore été retrouvés. Jusqu'à aujourd’hui la police reste discrète sur cette affaire et rien ne filtre sur l’enquête, à part les données des premières constatations.

Après avoir entendu les témoins, les enquêteurs ont commencé à analyser les données techniques et scientifiques des indices récupérés sur les lieux de l’agression. Ils ont visionné les caméras de surveillance installées dans plusieurs artères, et plus particulièrement celles se trouvant entre le quartier Palmeraie et la mosquée Al Anouar. En plus de ces données, la police a recueilli le témoignage du plaignant, Mohamed Mediouri, qui a déposé une plainte pour agression.

Le quotidien Al Massae rapporte, dans son édition du vendredi 24 mai, que la police aurait pisté plusieurs suspects faisant l’objet de plusieurs investigations. Les enquêteurs essayent d'en localiser d’autres qui ont disparu de la circulation mais auraient un lien direct avec les auteurs de l’agression. Autant dire que tous les services de police de la Wilaya de Marrakech sont mobilisés pour arrêter les membres de cette bande. D’autant que les informations recueillies sur les lieux de l’agression laissent croire qu’ils ont en leur possession une arme à feu pouvant menacer d’autres personnes. Les témoins entendus par la police judiciaire ont indiqué que, dès que Mohamed Mediouri est entré dans la mosquée, une bande composée de 5 à 7 membres s’est attaquée à son chauffeur. Après l’avoir roué de coup, ils se sont emparés des clés de la voiture et ont pris la fuite, bien que le chauffeur leur ait longtemps résisté. Il s’est, en effet, agrippé à une vitre de la voiture qui a pris la direction de Daoudiate et a été traîné sur une dizaine de mètres avant de tomber, en sang, sur la chaussée.