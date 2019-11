© Copyright : DR

Kiosque360. La chambre criminelle de la Cour d’appel de Marrakech rouvre le procès dit du "café La Crème", où avait eu lieu, à Marrakech, un brutal assassinat commandité. Alors que deux personnes ont été condamnées à la peine capitale, le procès reprend ce jeudi 14 novembre. Explications.

Nouveau rebondissement dans le scandale de l'assassinat commandité, le 2 novembre 2017, du «café La Crème», qui sera relancé en appel, jeudi prochain à Marrakech, révèle Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce mercredi 13 novembre.

Les mis en cause avaient en effet décidé de faire appel, après que le tribunal de première instance de Marrakech se soit prononcé sur le sort des 19 personnes poursuivies dans le cadre de cette affaire, alors que 13 d’entre eux étaient poursuivis en état d’arrestation, précise le quotidien.

Les deux principaux accusés, deux ressortissants des Pays-Bas, nés respectivement en 1993 et 1988, ont été condamnés à la peine de mort. Ils sont accusés d’avoir froidement exécuté un homme attablé dans le café La Crème. Ils s’étaient cependant trompés de cible.

Alors que la personne visée était le propriétaire de ce même café, c’est un jeune médecin, un interne du CHU de Marrakech, qui en a été la victime. Pas moins de 12 balles lui avaient traversé la tête et le reste de son corps, indique Al Ahdath.

Une de ses consoeurs au CHU de Marrakech, qui se trouvait juste à côté de lui au moment de l’attaque, avait été, quant à elle, grièvement blessée. Un autre client du café avait également été blessé lors de cette attaque froidement menée.

Les autres condamnations prononcées en première instance varient entre 2 mois de prison avec sursis et 20 ans de prison ferme. Le propriétaire du café a, rappelons-le, été quant à lui condamné à 15 ans de prison ferme.

Des dommages et intérêts ont également été prononcés en faveur des parents du jeune médecin, assassiné par erreur lors de ce meurtre commandité: 1.4 million de dirhams pour chacune des personnes condamnées, et 800.000 dirhams pour la jeune fille blessée, ainsi que 250.000 dirhams pour un troisième client assis non loin de la table où avait eu lieu cet assassinat commandité, et qui avait été, lui aussi, blessé lors de cette attaque.