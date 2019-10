© Copyright : DR

Kiosque360. Les services de sûreté de Marrakech ont interpellé, samedi dernier, un prétendu chirurgien esthétique qui réalisait des opérations dans la cave de sa villa. C’est une ressortissante française qui l’a dénoncé, suite à des complications dues à une plastie abdominale.

Quelques jours seulement après la condamnation d’un faux psychiatre à une peine de prison ferme, un autre faussaire en médecine a été arrêté par les services de police de Marrakech. Il s’agit d’un Français âgé de 73 ans soupçonné d’avoir effectué des opérations de chirurgie esthétique sans autorisation et, de surcroît, dans un lieu clandestin. Un communiqué de la DGSN avait indiqué que la wilaya de la sûreté de Marrakech avait reçu, à ce sujet, une plainte d’une ressortissante française de 49 ans. Cette dernière, qui avai convenu avec le «médecin» de subir une intervention chirurgicale dans une clinique privée, a été opérée dans une chambre secrète située dans la cave de la villa du mis en cause. Lors de la perquisition effectuée dans cette maison, la police a saisi un cachet du présumé docteur en France, plusieurs équipements médicaux, des médicaments et des produits pharmaceutiques.

Le suspect a été placé en garde à vue pour une enquête préliminaire autour des faits qui lui sont reprochés, en l’occurrence la pratique de la médecine sans autorisation et l’exploitation d’un cabinet clandestin pour réaliser des opérations chirurgicales. Les investigations concernent aussi sa qualité supposée de médecin et le degré d’implication de tous ceux qui l’ont aidé à pratiquer la médecine sans autorisation. Une source autorisée révèle que ledit docteur exerçait dans une villa située dans le quartier cossu d’Amelkis de la ville ocre. La villa a été transformée en un complexe chirurgical avec des lits, des espaces d’accueil pour les patients et une officine pleine de médicaments, dont de la morphine que le suspect aurait introduite au Maroc à partir de la France.

Le quotidien Akhbar Al Yaoum rapporte, dans son édition du lundi 21 octobre, qu’il est quasiment certain que le prévenu n’est pas inscrit dans la liste des médecins étrangers exerçant au Maroc. Il n’est pas exclu, ajoutent les mêmes sources, qu’il n’ait jamais pratiqué la médecine, puisque la plaignante française a contracté une grave infection après une intervention chirurgicale de plastie abdominale. Le conseil régional de l’ordre des médecins de la région de Marrakech-Safi a porté plainte contre le ressortissant français. Cette corporation l’accuse de pratiquer la médecine sans autorisation dans un espace inapproprié et en utilisant des médicaments dangereux non autorisés dans la chirurgie esthétique.

Il faut rappeler qu’un autre faux médecin a été poursuivi par la justice, en août dernier, pour avoir réalisé des greffes de cheveux sans autorisation, dans une villa. Quelques mois auparavant, un médecin généraliste français avait été dénoncé par le même ordre des médecins pour avoir pratiqué des opérations chirurgicales pour effacer les rides. Le mis en cause n’hésitait pas à faire passer sous le bistouri ses patients dans les hôtels, riads et villas à Marrakech.