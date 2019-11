© Copyright : DR

Les éléments de la police de l'aéroport Marrakech Menara ont arrêté, lundi, dans les premières heures du matin, quatre Tunisiennes accompagnées d'un enfant mineur de 5 ans, pour leur implication présumée dans le trafic de chira.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les suspectes ont été arrêtées quand elles s'apprêtaient à quitter le territoire marocain sur un vol vers la capitale tunisienne, précisant que l'opération de fouille a permis de saisir 6.485 grammes de chira, dissimulés soigneusement sous forme de plaquettes dans leurs ceintures personnelles.

Les mises en cause, âgées entre 19 et 45 ans, ont été placées en garde à vue la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, a conclu la DGSN.