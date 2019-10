© Copyright : DR

Kiosque360. La scène pathétique montrant des jeunes intimidant un individu vulnérable à Marrakech a provoqué une vague d’indignation et un élan de solidarité sans pareil sur les réseaux sociaux et sur le terrain, dans la ville Ocre. Les détails.

La société marocaine rejette, par sa nature et par sa culture, toutes les formes de honte, de dénigrement, d’intimidation et tout comportement relevant de cette matrice. En effet, dès que la vidéo de la honte montrant des jeunes en train d’intimider un homme déjà affaibli par la rigueur du destin et vulnérable dans la cité de Marrakech, une vague de réactions a inondé les réseaux sociaux et, en peu de temps, un élan de solidarité sans pareil s’est matérialisé sur le terrain dans la ville Ocre.

Selon le quotidien Al Ahdath Al Maghribia, qui se penche sur ce sujet dans son édition de ce mardi 8 octobre, le modeste citoyen intimidé (Azzeddine), installé dans un quartier populaire à Marrakech, est devenu une icône au centre de l’intérêt des internautes qui ont pris à bras le corps son affaire, dénonçant le comportement agressif des jeunes qui l’ont filmé en exploitant sa naïveté, sa bonté et surtout sa vulnérabilité. C’est ainsi que des appels ont afflué de partout pour réhabiliter ce modeste citoyen dans ses droits, sa dignité et son honneur, et rappeler en même temps à l’ordre les auteurs de la vidéo montrant cette scène pathétique de leurs moqueries.

Cela s’est manifesté et s’est matérialisé sur le terrain, précisent les sources du quotidien, par des actions concrètes d’aide et de soutien au citoyen agressé psychologiquement par cet acte, et par l’entrée en lice des services de la police judiciaire de Marrakech. Ces derniers ont convoqué, dans un premier temps, la victime qui leur a relaté les faits afin de dresser un procès-verbal.

Ces jeunes, dont l’auteur de la vidéo est un agent de la sécurité exerçant dans un établissement touristique de la ville, ont pris le soin d’intimider la victime en lui faisant croire qu’ils allaient lui offrir une somme d’argent de 1.400 dirhams. Mais, avant de lui donner ladite somme, ils l’ont interrogé sur sa situation familiale et autres. Le pauvre homme leur a répondu naïvement qu’il exploiterait la somme en question pour régler les factures de consommation d’eau, d’électricité et de loyer, croyant qu’il s’agissait de bienfaiteurs ayant l’intention de l’aider.

Mais, poursuit le quotidien, une fois qu'ils avaient réussi à manipuler le pauvre Azzedine, ces jeunes ont commencé à le malmener verbalement en proférant des insultes à son égard, le traitant de tous les noms. Ce traitement inhumain a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux et une vague de solidarité. C’est ainsi que sa demeure, dans le quartier Jnane El äfia, a reçu en peu de temps la visite de plusieurs personnes qui ont décidé de soutenir matériellement le pauvre homme. Une famille de Casablanca, indiquent les sources du quotidien, s’est portée volontaire pour équiper la cuisine, tandis que d’autres personnes ont proposé de meubler la demeure ou d'aider le pauvre homme à s’en sortir, d'autant qu’il avait confié sa misère sur la vidéo en question.

De même, plusieurs autres citoyens ont contacté l’intéressé pour lui exprimer leur volonté de l’aider. Autant dire que cette affaire, qui n’était au départ qu’un fait divers dont les auteurs seront sanctionnés en vertu du code pénal, a montré la fibre sociale de la société marocaine.