Louise Brown, de nationalité britannique, est le premier bébé éprouvette dans le monde. Invitée d'honneur du troisième symposium "Mère et fécondation" prévu le 2 et le 3 mars à Marrakech, elle viendra fêter ses 40 ans au Maroc.

L’événement, qui aura lieu dans un hôtel de la ville sis au quartier de l’Hivernage, sera animé par plusieurs professionnels de la santé et des spécialistes de la fécondation. A cette occasion, les dernières recherches en la matière au seront dévoilées.

Louise Brown va inaugurer ce symposium le vendredi 2 mars. Conçue par Fécondation in vitro (FIV), sa naissance avait ouvert un nouveau chapitre de la médecine relatif au traitement de la stérilité. En 2004, Louise s’est mariée avec un ancien agent de la sécurité Wesley Mullinder et a accouché le 20 décembre à Bristol d’un garçon, Cameron, conçu naturellement.