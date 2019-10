© Copyright : AFP

En Grande-Bretagne, le rapport concluant l'enquête officielle menée après l’incendie qui a ravagé la Tour Grenfell, à Londres en 2017 révèle de "graves lacunes" dans la réponse de la brigade des pompiers, rapportent ce mardi plusieurs journaux britanniques.

Plus de deux ans après l'incendie de la tour Grenfell, à Londres, le 14 juin 2017, qui avait causé la mort de 72 personnes, dont 11 Marocains, le Financial Times indique que ce rapport, qui doit être officiellement rendu public demain, mercredi 30 octobre, révèle que "la préparation et l'organisation de la brigade des pompiers de Londres pour un incendie pareil étaient gravement inadéquates", et indique que "des changements radicaux" doivent être opérés concernant la protection contre les sinistres et les incendies dans les immeubles construits en hauteur, sur plusieurs dizaines d'étages.

Le rapport, qui vient conclure cette enquête, révèle également que la façade de la tour Grenfell enfreignait la règlementation en termes de prévention des incendies, un manquement qui a d'ailleurs été la principale raison de la propagation rapide des flammes dans cette tour.

Le président de la commission d'enquête, Martin Moore-Bick, fait état d'une "série d’échecs" dans la réaction des sapeurs-pompiers, et estime qu'il y avait eu de "graves lacunes" dans le comportement des officiers de service cette nuit-là, alors que de nombreuses communications transmises par la brigade des sapeurs-pompiers "ne fonctionnaient pas correctement".

La décision d'évacuer le bâtiment, regroupant des logements sociaux sur 24 étages, aurait pu être prise une heure plus tôt, révèle en outre ce rapport, ce qui aurait pu sauver des vies, a expliqué Martin Moore-Bick, qui déplore également la décision des pompiers d'avoir demandé aux habitants de rester dans leurs logements après le déclenchement de l'incendie, survenu à environ une heure du matin, avant qu'ils ne décident de changer de stratégie, très précisément à 2 heures 47.

"Cette décision aurait pu, et dû, être prise entre 1H30 et 1H50 et aurait probablement causé moins de décès", a estimé le président de la commission d'enquête.

Martin Moore-Bick, qui a tenu à saluer le courage dont ont fait preuvecette brigade de sapeurs-pompiers, a toutefois accusé leur supérieure hiérarchique directe, Dany Cotton, nommément citée dans ce rapport, d'avoir fait preuve d'un "incroyable manque de sensibilité", pour avoir déclaré lors d'une audition qu'elle aurait pris les mêmes décisions si elle avait dû revivre cette nuit tragique.

La Grenfell Tower était une tour résidentielle de 24 étages située dans le quartier de North Kensington, à l'ouest de Londres, où résidait une importante communauté marocaine.

Le 14 juin 2017, un important incendie s'y était déclaré, suite à l'explosion d'un réfrigérateur dans un studio situé au quatrième étage. Le feu s'était ensuite propagé, et les flammes avaient rapidement dévoré l'immeuble et les habitants du quartier n'avaient pu, impuissants, que regarder des dizaines de ses résidents rester prisonniers de ce brasier.