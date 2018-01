© Copyright : DR

Le ministère de l'Intérieur a démenti catégoriquement vendredi les fausses allégations véhiculées par certains journaux et sites électroniques ainsi que par des réseaux sociaux relatives à la photo d'un individu tentant de téter la mamelle d'une chienne errante.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur souligne que certains journaux et sites électroniques ainsi que des réseaux sociaux ont diffusé la photo d'un individu tentant de téter la mamelle d'une chienne errante en prétendant qu'il s'agit d'un vagabond qui souffre d'un handicap mental dans la région d'Idaousmlal, commune de Tizoughrane, dans la province de Tiznit.

Tout en démentant catégoriquement les allégations véhiculées à propos de cette photo, le ministère de l'intérieur affirme que celle-ci a été prise en dehors du Maroc et avait déjà été publiée dans des journaux et sites électronique étrangers depuis 2012, notant qu'il s'agit d'une photo qui a été prise en Inde et concerne un enfant indien qui tète la mamelle de chiens errants.